Dalle 7,20 al via allo Spallanzani la somministrazione del farmaco della Pfizer ai primi 5 operatori sanitari. In tutto saranno per ora 955 fra medici e sanitari nel Lazio Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Claudia Alivernini, l’infermiera che ha ricevuto per prima il vaccino: “È un gesto d’amore, facciamolo per tutti noi» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento