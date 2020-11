Claudia attacca Armando a Uomini e Donne: “sei un bugiardo” | Video Witty Tv

Armando ancora una volta sotto attacco a Uomini e Donne. Il cavaliere napoletano è uscito con Brunilde, ma dal parterre interviene Claudia. “L‘ho chiamato e non mi ha risposto. Mi ha fatto un bidone in sostanza” – racconta la dama. Claudia è un fiume in piena: “la motivazione? Avevo capito che a lui piaceva Brunilde, ma non ho capito allora perché ha chiesto il mio numero”. Sul finale Claudia è furiosa: “Armando sei un bugiardo, a me dovevi dire le motivazioni reali”.

Ecco il video Witty Tv con le dure parole di Claudia ad Armando a Uomini e Donne.

