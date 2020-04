Claudia Panfoldi con un video-messaggio a Verissimo ha spiegato: cosa sente, cosa pensa e cosa fa. Ecco il video Mediaset con le parole dell’attrice che si è soffermata sul dolore di chi non può salutare i propri cari. La Pandolfi ha anche spiegato di essersi messa ai fornelli per i suoi figli e di essersi messa a costruire qualsiasi cosa per giocare con il più piccolo.

continua a leggere sul sito di riferimento