claudio-baglioni:-ancora-1.000-giorni-di-musica-live-e-poi-smetto

Sono passati 60 anni di palchi e 55 di carriera, è tempo del congedo

Milano, 20 gen. (askanews) – “Sono passati 60 anni di palchi e 55 di carriera. E’ stata una grande avventura, voglio concedermi il giro d’onore, voglio suonare ancora 1.000 giorni e poi chiuderò la mia attività entro il 2026. Devo tanto alla sorte e mi voglio godere questi mille giorni di musica” Claudio Baglioni ha dato l’annuncio del congedo definitivo dal pubblico dal Forum d’Assago poche ore prima del suo live aTUTTOCUORE.Tutto comincia nel 1964, quando Claudio Baglioni, appena tredicenne, sale per la prima volta su un palco: partecipa a un concorso di voci nuove a Centocelle, dove vive a Roma, e canta il brano di Paul Anka “Ogni volta”.Sono i primissimi passi della carriera straordinaria dell’Artista che ha segnato indelebilmente la storia della musica del nostro Paese e che nel 2024, a 60 anni da quel 1964, sceglie di dare il suo saluto finale alle grandi arene indoor portando in scena “aTUTTOCUORE”, la sua opera show più spettacolare e affascinante. Nelle immagini il debutto del tour nei palazzetti a Pesaro. Che l’opera show avesse il carisma della straordinarietà, si era già compreso dai 15 maxi-eventi che hanno appassionato il pubblico in alcuni tra i più grandi e prestigiosi spazi outdoor del Belpaese a partire da settembre del 2023: Stadio Centrale del Foro Italico di Roma, Arena di Verona, Velodromo Paolo Borsellino di Palermo e Arena della Vittoria di Bari. Il gran finale di “aTUTTOCUORE” sarà a Roma il 26 febbraio, nuova e quinta data al Palazzo dello Sport dopo i 6 maxi-eventi di settembre allo Stadio Centrale del Foro Italico.”Strada facendo” è la canzone che in questo momento sento rappresenti il mio essere e il percorso che ho fatto” ha detto Baglioni a conclusione della conferenza stampa dove con notevole emozione ha annunciato però che ci sarà un nuovo album e nuovi live prima dell’addio definitivo.