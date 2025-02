Claudio Bisio è “uno sbirro in Appennino”, aperti i casting: che comparse si cercano

BOLOGNA – Questa primavera ci si potrebbe imbattere in una troupe cinematografica che si aggira tra i borghi dell’Appennino bolognese: sono le telecamere della nuova serie tv dal titolo provvisorio “Uno sbirro in Appennino”, che vede attore protagonista Claudio Bisio. È prodotta da Picomedia con la regia di Renato de Maria, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission. Saranno 8 puntate da 50 minuti ciascuna.

LA TRAMA

Il commissario Benassi da Bologna (Claudio Bisio) viene mandato in Appennino dove riprende contatto con le sue radici e crea nuove relazioni. La prima è con Nicole, solitaria quanto lui per via di un lavoro impegnativo. La seconda è con Amaranta, poliziotta 22enne a cui Benassi insegna il mestiere e con cui instaura un rapporto complesso: è la figlia che non ha mai avuto? È una giovane versione di se stesso? Il loro rapporto maestro-allieva sconfinerà in una “genitorialità dell’anima” difficile da gestire.

QUANDO INIZIANO LE RIPRESE

Le riprese si svolgeranno (in parte) sull’Appennino bolognese (nella zona di Castiglione dei Pepoli e paesi limitrofi) a partire da inizio aprile 2025. Altre scene invece verranno girate a Cinecittà. Da qualche settimana le amministrazioni stanno lavorando con gli operatori per garantire servizi e ricettività; sono inoltre stati avviati i casting per la ricerca di profili.

IL CASTING

Si ricercano uomini e donne emiliani tra i 65 e i 75 anni; uomini emiliani tra i 33 e i 35 anni di qualsiasi fisicità; ragazzi emiliani tra i 20 e i 22 anni; ragazze emiliane di 18 anni (già compiuti e non di più); donne tra i 19 e i 23 anni di origine cinese; uomini tra i 25 e i 35 anni di origine cinese; uomini tra i 20 e i 25 anni, di seconda generazione (Heritage Nord Africa) che parlino italiano. È preferibile (ma non necessario) aver avuto esperienza attoriale nel settore cinetelevisivo o del teatro amatoriale. Le istruzioni su come candidarsi sono reperibili alla pagina https://cinema.emiliaromagnacultura.it/it/ news/aperto-casting-nuova-serie-tv/

La casa di produzione Picomedia sta cercando ospitalità per i tecnici della troupe nei comuni dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese o limitrofi. Si richiede di segnalare appartamenti o case che possono essere affittate da fine aprile a fine giugno, scrivendo entro il 20 febbraio all’indirizzo unosbirroalloggi@gmail.com indicando indirizzo e numero di camere.

