Claudio Brachino lascia Mediaset dopo 32 anni: “Si conclude oggi consensualmente il rapporto professionale”

Alla fine è successo: Claudio Brachino lascia Mediaset. Dopo 32 anni dalla prima esperienza in azienda, il giornalista ed ex direttore di VideoNews è da oggi ufficialmente fuori dal Biscione.

Claudio Brachino lascia Mediaset

A comunicare la notizia è stata la stessa azienda in un breve comunicato. “Si conclude oggi consensualmente – si legge nella nota – il rapporto professionale tra Mediaset e il giornalista Claudio Brachino“. Dunque, una separazione voluta da entrambe le parti.

Lo scorso agosto 2019 la direzione di VideoNews era passata nelle mani di Mauro Crippa, mentre lo stesso Brachino era stato nominato direttore ad personam all’interno della Direzione Generale Informazione Mediaset.

Brachino, ricorderete, ha guidato la testata giornalistica del Biscione negli anni compresi tra il 2007 e il 2019; nel 2014, dopo la parentesi a Sport Mediaset, era anche tornato a dirigerla al posto di Mario Giordano.

Chi è il giornalista Claudio Brachino

Claudio Brachino è entrato a Mediaset nel 1988, quando l’azienda si chiamava ancora Fininvest. Dopo la vicedirezione e la conduzione di Studio Aperto, il giornalista ha guidato VideoNews come responsabile di vari programmi in stile Mattino 5 e Top Secret.

Lavoro che Mediaset ha riconosciuto al diretto interessato, or ora libero, almeno ipoteticamente, di sperimentare altri ‘lidi’. “Ringrazia per il contributo assicurato in questi anni” e “augura i migliori successi professionali” le parole del comunicato.

Nato a Viterbo il 4 ottobre 1959, Brachino è diventato giornalista professionista nel 1991 (fonte: sito Odg) e ha lavorato al Biscione anche come caporedattore del Tg4 e come conduttore di Top Secret su Rete 4.

Ora, però, c’è stato l’addio definitivo. Ma lo rivedremo o no da qualche altra parte?

