Clemente sul suo ritiro dalla corsa a sindaco di Napoli: “Notizie false, resto candidata”

NAPOLI – “La notizia apparsa questa mattina su alcuni organi di informazione, che racconta un mio improbabile ritiro dalla corsa a sindaco di Napoli, è evidentemente una ricostruzione di fantasia e priva di qualsiasi fondamento”. A chiarirlo in una nota è Alessandra Clemente, candidata sindaca di Napoli. “L’impegno politico che ho assunto con entusiasmo e responsabilità – prosegue Clemente – non viene meno in questo momento, in cui la città ha bisogno di scelte coerenti. Mentre gli altri candidati sono impegnati nel preservare accordi ed equilibri politici, noi continuiamo con serietà ad affrontare i problemi che quotidianamente la città ci pone per presentare ai cittadini – conclude- un progetto di città futura che sia concreto”.

