A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Clementino, famoso rapper campano.

Le parole di Clementino

“Quella di ieri è stata una lunga notte, simile a quella del famoso film ‘Una notte da leoni’. Eravamo io, Mertens e Marco D’Amore, siamo andati a mangiare una pizza da Pepe in Grani. Spero che domani segni Mertens, così tutti scriveranno che dovrà uscire con me perché porto fortuna. Stamattina mi ha mandato delle foto da Bologna, si sta caricando con le mie canzoni. Domani deve superare il record del record. Gattuso mi piace tantissimo, ha anche chiamato ieri e mi ha detto di non far tornare tardi Mertens! Il mister è terrone come noi, con lui si può andare per il verso giusto. Sono ad Ischia in vacanza, di solito vengo qui a scrivere. In passato Ischia è stata ispirazione per Orazio e Virgilio.

Mertens di solito prova a fare freestyle ma ieri non ci è riuscito perché c’ero io, è come se mi mettessi a fare una gara di palleggi contro di lui. Gli piace molto fare le rime, una volta mi mandò anche un video. Il risultato di domani? 1-2 o 1-3. Il gol del Bologna lo metto in conto perché siamo fuori casa. Spero segni Dries”.

The post Clementino: “Gattuso mi ha chiamato! Vi svelo cosa mi ha detto su Mertens” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento