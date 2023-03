Significativo aumento delle vendite 459 milioni (+85%)

Clessidra Factoring (Gruppo Italmobiliare) ha conseguito nel 2022 un risultato record. La società ha chiuso il suo secondo anno fiscale con un utile netto di 2,36 milioni (+152%), un fatturato di 459 milioni (+85% e in linea con il piano industriale) e crediti totali per 153 milioni (+79%). Inoltre, il numero di clienti in gestione sono quasi raddoppiati rispetto all’anno precedente a 230 aziende.

Il Total Capital Ratio è al 14%, con un Roe del 15,4%. Nel 2022 è stato effettuato un aumento di capitale di 3 milioni ed emesso un prestito obbligazionario quotato per un valore complessivo di 35,6 milioni.

“I risultati ottenuti sono una dinamica che ci ha permesso di raddoppiare il numero dei clienti sia nel segmento Crossover che in quello Distressed, settore quest’ultimo protagonista di diversi tavoli per il recupero dalle crisi aziendale. È il risultato di una forte attività commerciale…”, ha commentato Gabriele Piccini, Amministratore Delegato di Clessidra Factoring.

“Inoltre, nel mese di luglio, Clessidra Factoring è diventata una delle prime società in Italia a finanziare una storica PMI lombarda, che, con l’approvazione del Tribunale, ha avviato una procedura di ristrutturazione nell’ambito della risoluzione negoziale della crisi aziendale” .

“Dopo un 2022 molto positivo, anche quest’anno supporteremo imprenditori e le aziende clienti non solo attraverso il factoring, ma anche proponendo soluzioni in grado di anticipare ed evitare situazioni di tensione finanziaria” ha spiegato il presidente Federico Ghizzoni.

“Il nostro obiettivo è aiutare le imprese italiane in crisi finanziaria, a una fase delicata come la riapertura, affidarsi a partner in grado di difenderne i valori e tutelarli con un supporto a 360 gradi nella fase di rilancio”.

Giovanni Lombardi Stronati

L’articolo Clessidra Factoring: risultati record utile netto 2022 a 2,36 milioni (+152%) proviene da Notiziedì.

continua a leggere sul sito di riferimento