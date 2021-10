Clima, Covid e aiuti ai Paesi poveri: a Roma inizia il G20

Di Vincenzo Giardina e Brando Ricci

ROMA – Scendono dall’auto, sfilano sulla passarella rossa accolti ufficialmente da militari dell’ottavo reggimento dei lancieri di Montebello in grande uniforme, e poi si avviano, togliendosi la mascherina, verso un pedana dove ad attenderli c’è il primo ministro Mario Draghi. Dopo i saluti e le foto di rito, si avviano verso l’interno del Convention center La Nuvola dell’Eur, sede dei lavori. È la cerimonia di apertura del forum del G20, al via oggi a Roma, e ad arrivare nell’avveniristico edificio a firma Studio Fuksas sono i capi di Stato e di governo delle venti maggiori economie del mondo, insieme ai vertici degli organismi multilaterali internazionali più importanti. Già da stamane alle 7.30 bloccata al traffico via Cristoforo Colombo, anche al di fuori della “zona rossa” creata per il vertice. Nell’area, anche per i giornalisti, dopo i controlli di sicurezza, è possibile spostarsi solo attraverso navette shuttle fornite dagli organizzatori.

I LEADER PRESENTI

Primo a scendere dall’auto, il direttore generale della Fao, QU Dongyu, uno dei pochi partecipanti all’incontro che non ha dovuto intraprendere un lungo viaggio: la sede dell’ente dell’Onu che presiede si trova nella capitale. Tra i primi capi di Stato e di governo accolti dal premier, l’omologo britannico Boris Johnson, quello canadese, Justin Trudeau e indiano, Narendra Modi. È giunta alla Nuvola anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Alla riunione del G20 all’Eur insieme a Draghi ci sono anche Alberto Fernandez (Argentina), Scott Morrison (Australia), Jair Bolsonaro (Brasile), Emmanuel Macron (Francia), Angela Merkel (Germania), Joko Widodo (Indonesia), Moon Jae-in (Corea del Sud), Cyril Ramaphosa (Sudafrica), Recep Tayyip Erdogan (Turchia), Joe Biden (Stati Uniti). Interverranno invece da remoto Fumio Kishida (Giappone), Manuel Lopez Obrador (Messico), il re Salman (Arabia Saudita). I presidenti di Cina e Russia Xi Jinping e Vladimir Putin hanno invece scelto di inviare a Roma i ministri degli Esteri e di collegarsi da remoto. A Roma ci sono anche il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, e il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L’IMPEGNO SUL CLIMA

L’impegno a contrastare “una minaccia esistenziale”, riconoscendo che l’impatto di un aumento delle temperature di 1,5 gradi è “molto inferiore” di quello derivante da un incremento di 2 gradi, è al centro di una bozza di dichiarazione sul clima del G20 a Roma. Nel testo, stando a fonti di stampa internazionali, si rilancerebbero gli obiettivi già prefigurati nel 2015 dagli Accordi di Parigi. “Riconosciamo che le conseguenze del cambiamento climatico con un aumento della temperatura di 1,5 gradi sono molto inferiori rispetto a quelle derivanti da un incremento di 2 gradi e che per questo deve essere adottata un’azione immediata”. Ancora ieri il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha chiesto ai capi di Stato e di governo che si incontreranno oggi e domani al G20 e poi alla Cop26 al via a Glasgow di scongiurare “una catastrofe” e di “accelerare il passo” sugli “obiettivi climatici”.

LA LOTTA ALLA PANDEMIA

Al centro dei lavori a Roma anche i temi della sanità, con la lotta contro la pandemia di Covid-19 e l’impegno in favore di una distribuzione dei vaccini meno iniqua a livello planetario. Riferimenti sul possibile esito della due giorni romana sono emersi ieri nel corso di una riunione dei ministri della Salute e delle Finanze dei “grandi”. L’obiettivo fissato è stato di garantire una copertura vaccinale al 70 per cento della popolazione mondiale entro la metà del 2022. Parte della strategia indicata sono “iniziative per sostenere le forniture di vaccini e prodotti medici essenziali” anche “rimuovendo ostacoli di carattere finanziario” a beneficio dei Paesi in via di sviluppo. I ministri si sono impegnati a dar vita a una G20 Joint Finance-Health Task Force, un organismo chiamato a rafforzare la cooperazione internazionale per il contrasto alla pandemia.

I TEMI FINANZIARI

Sul tavolo oggi e domani anche i nodi più strettamente finanziari. Parte dei negoziati a Roma, in tema di debito e sostenibilità, dovrebbe essere la riallocazione di “diritti speciali di prelievo” presso il Fondo monetario internazionale a beneficio dei governi dell’Africa e delle aree del mondo con meno mezzi: la cifra che è circolata nelle settimane scorse è di 650 miliardi di dollari. Tra le prime fotografie del presidente del Consiglio italiano Mario Draghi oggi all’arrivo delle delegazioni al Convention Center La Nuvola c’è anche quella con Moussa Faki Mahamat, presidente della Commissione dell’Unione Africana.

L’invito del dirigente al forum era stato annunciato l’8 ottobre dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, al termine delle conferenze romane intitolate ‘Incontri con l’Africa’. La prospettiva, evidenziata dalla presidenza italiana del G20, è quella di riservare uno spazio e un’attenzione maggiori al continente africano, anche per via dei cambiamenti climatici, che colpiscono in modo particolare la regione subsahariana, pure tra le meno responsabili delle emissioni di gas serra.

