Clima e siccità, sfida gestione e distribuzione risorse acqua

Vicenda esemplare a Sala Abbagnano, richiesta più trasparenza

Roma, 22 lug. (askanews) – Negli ultimi mesi, l’Italia è stata stretta nella morsa di un caldo torrido, una delle tante conseguenze tangibili dei cambiamenti climatici. In molte regioni del paese, le riserve idriche sono ai minimi storici, causando ingenti difficoltà per l’approvvigionamento di acqua. Ma non mancano situazioni anomale, con zone ben approviggionate e altre limitrofe alle prese con una forte siccità che compromette anche il patrimonio edilizio. Succede ad esempio a Salerno, con la comunità di Sala Abbagnano esasperata mobilitata nel chiedere chiarezza e interventi immediati delle autorità competenti. Sul tavolo una disparità nella distribuzione dell’acqua che, sostengono i cittadini, può anche essere il risultato di una rete idrica compromessa o di una gestione delle risorse non equa. Da qui la richiesta di trasparenza e risposte, anche sullo stato della rete idrica e della gestione delle sorgenti.Il caso di Salerno potrebbe rappresentare un esempio di come, anche di fronte alle sfide del cambiamento climatico, la gestione e la distribuzione delle risorse naturali debbano essere condotte con massimo rispetto e attenzione per garantire giustizia e sostenibilità per tutte le comunità coinvolte.