Clima, Pecoraro: rischio drammatico da emergenza scarsità idrica

Convegno su “Water Scarcity” a Roma l’11 settembre

Roma, 5 set. (askanews) – Come affrontare l’emergenza della scarsità d’acqua? Alcune delle risposte più innovative saranno illustrate al convegno “Water scarcity e la sfida dei Piani di gestione dei Distretti idrografici nazionali. Digitalizzazione dei processi, AI e modelli matematici a supporto della gestione delle risorse idriche” che si terrà a Roma, mercoledì 11 settembre, ore 15.00, alla Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati (Piazza Campo Marzio, 42) e in diretta streaming su Radio Radicale. L’evento è promosso dalla Fondazione UniVerde con la collaborazione di UNESCO Chair on “Water Resources Management and Culture” e con il patrocinio di UNESCO WWAP – World Water Assessment Programme.”L’emergenza della scarsità idrica rischia di diventare drammatica con il cambiamento climatico e richiama nuove responsabilità e doveri nei confronti della risorsa fondamentale per la vita. La cura e la gestione dell’acqua non devono esseri temi sottovalutati, occorre valorizzarla al meglio evitando sprechi, ottimizzando i prelievi e gli usi. C’è evidente bisogno di infrastrutture e di utilizzi monitorati e sostenibili della risorsa idrica verso obiettivi di sostenibilità, in sinergia con la tutela ambientale. Ci sono realtà fornitrici di tecnologia pronte a raccogliere questa importante sfida al fianco delle Istituzioni e la risposta deve essere di sistema” afferma Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e già Ministro dell’Agricoltura e dell’Ambiente. Sottolineando: “Dobbiamo fare in modo di utilizzare bene l’acqua e di dare seguito alla volontà popolare che al referendum del 2011 si era espressa per la gestione pubblica dell’acqua, ma che ancora non è stata ascoltata”.Nell’ambito del convegno, il main partner Almaviva, Gruppo italiano di innovazione digitale, l’event partner Bayer e il partner AWS illustreranno le best practice per favorire soluzioni di mitigazione e contrasto ai fenomeni della scarsità idrica e degli eventi metereologici estremi, quali conseguenze della crisi climatica in atto.Con il keynote speech di Vannia Gava (Viceministro dell’ambiente e della sicurezza energetica) e coinvolgendo importanti Istituzioni nazionali, tra i quali i Segretari Generali dei 7 Distretti idrografici d’Italia, oltre a players e stakeholders, il convegno si propone come un’importante opportunità di riflessione sulle imminenti sfide per contrastare il fenomeno della scarsità idrica ma anche di confronto per creare nuove sinergie.L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito web della Camera dei Deputati e su Radio Radicale.Media partners dell’evento: Askanews, Italpress, TeleAmbiente, Opera2030, SOS Terra Onlus.