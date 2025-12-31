clima:-save-the-children,-i-disastri-climatici-del-2025

Roma, 31 dic. (askanews) – Nel 2025 i bambini sono stati profondamente colpiti dai disastri climatici in tutto il mondo: dalle ondate di calore che hanno costretto le scuole a chiudere in Sud Sudan alle devastanti inondazioni in Asia e alle tempeste nelle Filippine che hanno distrutto le infrastrutture e costretto bambini e famiglie a vivere in rifugi temporanei, fino all’uragano Melissa che ha colpito Haiti e la Repubblica Dominicana.

Negli ultimi 30 anni, circa 136 mila bambini al giorno sono stati colpiti da disastri climatici. Save the Children sottolinea l’urgenza di un’azione decisiva per proteggere le bambine e i bambini dagli effetti dei cambiamenti climatici. Due milioni di minori potrebbero essere risparmiati da un’esposizione alla siccità senza precedenti se riuscissimo a raggiungere a livello globale l’obiettivo dell’Accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C entro il 2100.

Save the Children ricorda i cinque principali episodi avvenuti nel 2025 in cui i disastri climatici hanno sconvolto la vita dei bambini.

Inondazioni in Asia: alla fine del 2025, inondazioni devastanti hanno causato la morte di centinaia di persone, tra cui anche bambini. Le inondazioni, tra le più gravi degli ultimi trent’anni, in alcuni paesi hanno costretto alla chiusura delle scuole, privando decine di migliaia di bambini dell’istruzione, anche nelle zone alluvionate di Thailandia, Indonesia, Sri Lanka e Pakistan. In molti dei paesi colpiti, Save the Children e i partner locali hanno creato spazi sicuri dove i bambini potessero giocare, imparare e riprendersi e ha fornito aiuti essenziali alle famiglie colpite.

L’uragano Melissa ha scatenato venti devastanti e piogge torrenziali su Haiti e la Repubblica Dominicana, è stato l’uragano più forte registrato nel 2025. Secondo il modello meteorologico dell’Imperial College (IRIS), i cambiamenti climatici hanno aumentato del 16% le precipitazioni estreme associate a Melissa. Save the Children ha avviato interventi di emergenza ad Haiti e nella Repubblica Dominicana per sostenere i bambini nelle zone più colpite.

In Sud Sudan, a febbraio, le temperature pericolosamente elevate hanno costretto le scuole di tutto il Paese a chiudere per il secondo anno consecutivo, rendendo l’istruzione inaccessibile a molti bambini ed esponendoli a rischi come matrimoni precoci, lavoro minorile e reclutamento in gruppi armati. Ciò ha anche messo in evidenza il grave impatto delle ondate di calore sui bambini che studiano in scuole prive di aria condizionata e con scarsa ventilazione. In Madagascar, i prolungati periodi di siccità e le inondazioni causate dai cicloni hanno contribuito alle perdite agricole di quest’anno e, secondo un’analisi di Save the Children, nei prossimi mesi si prevede un aumento del 54% dei casi di malnutrizione tra i bambini sotto i cinque anni. L’insicurezza alimentare in Madagascar è il risultato di diversi fattori, tra cui i ricorrenti shock climatici.

Quest’anno i bambini delle Filippine sono stati colpiti da 23 cicloni tropicali e diversi studi hanno dimostrato una correlazione tra l’aumento della temperatura degli oceani e l’intensità crescente dei tifoni. Il tifone Kalmaegi, che ha colpito le Filippine a novembre, ha causato la morte di circa 200 persone, tra cui neonati e bambini, e ha colpito zone del Paese già devastate dal terremoto di magnitudo 6,9 che ha devastato la parte centro-meridionale delle Filippine. “Proprio quando sta per iniziare la ricostruzione, arriva un altro disastro che chiude le scuole e sfolla le comunità”, ha dichiarato Faisah Ali, Responsabile della risposta umanitaria di Save the Children nelle Filippine.