Cloe Piccoli presenta Ritratto di città (20/20.000Hz) dei MASBEDO

Il progetto al Museo del Novecento di Milano fino al 30 giugno

Milano, 17 giu. (askanews) – La video installazione Ritratto di citta (20/20.000Hz) di MASBEDO, Nicolo Massazza e Iacopo Bedogni, è visibile al Museo del Novecento di Milano fino al 30 giugno 2024. Il progetto promosso da Fondazione ICA Milano è fra i vincitori dell’undicesima edizione di Italian Council.Ne ha parlato ad Askanews la curatrice Cloe Piccoli: “Ritratto di Città (20/20.000Hz) di MASBEDO è un progetto che nasce dalla città di Milano e viene presentato al Museo del Novecento, al Quarto Piano, in una sala fantastica con le finestre aperte sulla città di Milano. Il modo di lavorare di MASBEDO è proprio quello di raccontare degli elementi della storia dimenticata e degli interstizi della cultura che sono stati trascurati. Uno di questi è la Sala di fonologia della RAI di Milano. 1955. MASBEDO va a ricercare questa storia e ri-racconta questa storia, vede com’è la relazione tra quella che era la città negli anni Cinquanta e quella che è la città oggi. Ritratto di Città (20/20.000Hz) è presentato in una video installazione sonora su uno schermo led di 8 metri dove noi non vedremo mai in sincrono le stesse immagini perché sullo schermo ci sono due video in loop di diversi minutaggi quindi gli accostamenti delle immagini saranno sempre diversi e questo è piuttosto interessante perché racconta un montaggio che si autogenera e continua a trasformarsi, non lo vedremo mai uguale”.A conclusione della produzione e della promozione internazionale, l’opera video entrera a far parte delle collezioni del Museo del Novecento di Milano.