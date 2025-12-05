cloudflare-down-oggi,-problemi-5-dicembre:-siti-irraggiungibili,-guai-sul-web

(Adnkronos) –

CloudFlare down. Problemi oggi, 5 dicembre 2025, online per siti e applicazioni tra social e intelligenza artificiale. Lo stop al servizio che gestisce il traffico per un’enorme quantità di siti ha inevitabili ricadute sulla navigazione e sulle attività degli utenti in diversi paesi.

A partire dalle ore 9:50 di oggi siti come MediaWorld, OpanAI, ChatGPT, Perplexity, Claude, Linkedin sono rimasti irraggiungibili. Il messaggio è comune a tutti i siti: “500 Internal Server Error, Cloudflare”.

Cloudfare aveva programmato interventi di manutenzione per la giornata di oggi e ha fatto sapere di essere a conoscenza dei problemi riscontrati da diversi clienti: “Il traffico potrebbe essere reindirizzato da questa posizione, pertanto è possibile un leggero aumento della latenza durante questa finestra di manutenzione per gli utenti finali nella regione interessata”. I problemi di Cloudflare hanno avuto già in passato ricadute sul regolare funzionamento del web: situazioni simili si erano già verificate lo scorso 18 novembre dove si era fermato in particolare X, ex Twitter.