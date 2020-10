CM.IT – Gattuso, c’è l’intesa con De Laurentiis: rinnovo a un passo

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, è molto vicino all’intesa con Aurelio De Laurentiis per il prolungamento del contratto. Di seguito quanto è stato evidenziato da calciomercato.it

Gattuso-Napoli, intesa vicinissima: accordo a un passo

Si lavora sull’intesa fino al 2023, ma ormai manca davvero poco. Sono stati fatti tantissimi passi avanti rispetto all’estate di Capri, ora il tecnico è a un passo da prolungamento del contratto per altri 2 anni. L’accordo è pressoché fatto, è tutto in dirittura d’arrivo: è stato superato anche lo scoglio in merito alle penali. L’annuncio potrebbe arrivare molto presto.

