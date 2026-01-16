CNA Fita: su compensazioni crediti scongiurata crisi liquidità per le imprese

Evitato esborso medio di 56mila euro per le aziende dell’autotrasporto

Grazie all’azione intrapresa da CNA Fita, è stato evitato il pericolo di una seria crisi di liquidità per le imprese nel campo dell’autotrasporto. Nella legge di bilancio per il 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, è stata eliminata la norma mirante a limitare la compensazione dei crediti d’imposta. Questo è quanto dichiarato dalla CNA Fita in una nota di stampa.

“Di conseguenza – prosegue la nota – il rimborso per le accise sul gasolio può continuare a essere compensato con i contributi previdenziali e assistenziali che i datori di lavoro devono pagare. L’efficace iniziativa di sensibilizzazione politica avviata dalla Confederazione durante l’analisi parlamentare della manovra ha tutelato 1,8 miliardi di euro di liquidità da un divieto di compensazione, che avrebbe potuto portare a conseguenze disastrose. Le imprese artigiane del settore trasporti sono state risparmiate da una spesa imprevista che in media ammonta a 56mila euro all’anno”.

“Un successo frutto della nostra perseveranza – afferma Michele Santoni, presidente nazionale di CNA Fita – abbiamo impedito che una misura antifrode mal progettata penalizzasse le imprese oneste del sistema di trasporto italiano”.

CNA “esprime gratitudine per l’impegno di tutte le forze politiche che in Parlamento hanno compreso le valide ragioni espresse dagli operatori dell’autotrasporto”.

Ciro Di Pietro