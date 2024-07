CnhI: utile II trim -38% e ricavi -16%, taglia stime 2024

Domanda debole per il resto dell’anno. Investor Day a inizio 2025

Milano, 31 lug. (askanews) – Cnh Industrial chiude il secondo trimestre con conti in calo e taglia le stime 2024. L’utile netto è di 438 milioni di dollari e l’utile diluito per azione di 0,34 dollari, rispetto all’utile netto di 710 milioni di dollari e all’utile diluito per azione di 0,52 dollari dei tre mesi conclusi il 30 giugno 2023.

Il fatturato consolidato è pari a 5,49 miliardi di dollari (-16% rispetto al secondo trimestre 2023) e il fatturato netto delle Attività industriali a 4,8 miliardi di dollari (-19%). La liquidità netta da attività operative è di 379 milioni di dollari e il Free Cash Flow industriale di 140 milioni di dollari nel secondo trimestre.

Alla luce dei risultati e delle previsioni di una “domanda debole per il resto dell’anno sia per il settore agricolo che per quello delle costruzioni”, Cnh si aspetta conti peggiori delle stime fornite in precedenza. Nel dettaglio, i ricavi della divisione Agricoltura sono attesi in calo del 15-20% (da 11-15%), il margine Ebit adjusted fra 13-14% (da 13,5-14,5%); per la divisione Costruzioni i ricavi sono attesi in calo del 15-20% (da 7-11%), mentre resta invariata la stima di margine Ebit adj del 5-6%. Il free cash flow industriale è atteso fra 700-900 milioni di dollari (da 1,1-1,3 mld) e l’Eps adj fra 1,3-1,4 dollari (da 1,45-1,55 usd). “Sono molto felice di essere tornato a far parte del team di Cnh. Ho trascorso le prime settimane visitando siti produttivi, concessionari e clienti e sono colpito dall’impegno nel rafforzare il posizionamento distintivo dei nostri brand, dal focus nello sviluppo dei nuovi prodotti, nell’accelerazione dell’offerta tecnologica e nel rilancio del settore delle costruzioni. Torno in un momento sfidante per i nostri settori e apprezzo il continuo impegno dei nostri dipendenti in questo ultimo trimestre. Nel 2024 continueremo a gestire il business in modo prudenziale, per posizionarci al meglio nel 2025. Sono fiducioso nel nostro successo e non vedo l’ora di presentare la nostra strategia all’Investor Day, all’inizio del 2025”, ha detto il neo Ceo Gerrit Marx in arrivo da Iveco Group al posto di Scott Wine.