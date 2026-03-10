martedì, 10 Marzo , 26
Cnn: Iran ha iniziato a piazzare mine nello Stretto di Hormuz. Trump:: conseguenze mai viste se non le rimuove
Attualità

Cnn: Iran ha iniziato a piazzare mine nello Stretto di Hormuz. Trump:: conseguenze mai viste se non le rimuove

Roma, 10 mar. (askanews) – L’Iran ha iniziato a piazzare mine nello Stretto di Hormuz. Lo hanno riferito alla Cnn due fonti a conoscenza dei rapporti dell’intelligence americana, secondo cui alcune decine di mine sarebbero state posizionate negli ultimi giorni. Una fonte ha sottolineato che l’Iran dispone ancora tra l’80% e il 90% delle sue piccole imbarcazioni e dei suoi posamine, quindi potrebbe facilmente piazzarne centinaia.

Il presidente americano Donald Trump ha minacciato l’Iran di “conseguenze militari a un livello mai visto prima” se Teheran non rimuoverà “immediatamente” le mine piazzate nello Stretto di Hormuz. “Se l’Iran ha piazzato delle mine nello Stretto di Hormuz, e non abbiamo notizie in merito, vogliamo che vengano rimosse IMMEDIATAMENTE!”, ha scritto il presidente su Truth, dopo che la Cnn ha riferito di alcune decine di mine posizionate negli ultimi giorni da Teheran.

“Se per qualsiasi motivo sono state posizionate delle mine e non vengono rimosse immediatamente, le conseguenze militari per l’Iran saranno a un livello mai visto prima – ha aggiunto Trump – se, d’altra parte, rimuovessero quello che potrebbe essere stato piazzato, sarebbe un passo da gigante nella giusta direzione!”.

Bartolozzi difesa da Fdi-Nordio. Non arrivano scuse attese da ministro
Centrosinistra verso risoluzioni separate su comunicazioni Meloni

