cnp-vita-assicura,-primi-sviluppi-del-piano-di-business-decennale

Al via una nuova gamma prodotti abbinata a due gestioni separate

Milano, 11 lug. (askanews) – Un piano innovativo e strategico per consolidare ancora di più la propria posizione sul mercato. CNP Vita Assicura, parte del Gruppo CNP Assurances, ha presentato a inizio anno un piano di sviluppo sul lungo periodo, con un orizzonte temporale di dieci anni e con le fondamenta salde su tre pilastri: sviluppo, diversificazione e desensibilizzazione. A sei mesi dal lancio abbiamo parlato dei primi sviluppi con Marco Passafiume Alfieri, CNP Vita Assicura: “Il nostro piano strategico è basato su tre ‘D’: la prima viene dal francese ed intendiamo lo sviluppo e la crescita ed è incentrato sulla crescita della nostra compagnia sul mercato. La seconda è la diversificazione di prodotto, di canale che sono degli assi strategici del nostro piano. E l’ultima è desensibilizzazione, ossia rendere la compagnia meno sensibile a fattori esterni di mercato. Per quanto riguarda i nuovi prodotti chiaramente abbiamo investito molto su quella che è un’esigenza che sentiamo dalle reti e dai clienti, ossia il bisogno di protezione, di stabilità dei rendimenti, il bisogno di avere benefici assicurativi molto più marcati”. Nuove soluzioni assicurative quindi, come ad esempio la Gamma Duo che combina la nuova gestione separata a fondo utili CNP Spinnaker con le gestioni storiche. Un obiettivo chiaro: quello di offrire rendimenti stabili e qualità riducendo i rischi.”Siamo molto contenti di aver lanciato la nuova gestione separata che si chiama Spinnache, si gioca sul fatto che questa è una vela che spinge ad una maggiore navigazione, e poi questa gestione la stiamo mettendo insieme ad altre gestioni che già avevamo in un prodotto che si chiama ‘duo’. Quindi due gestioni separate che fanno mestieri diversi e riescono a consegnare un valore assicurativo alla clientela nuovo e diverso dal passato. Arriveranno prodotti multi ramo più ricchi di contenuti assicurativi. La solidità oggi è un must, per noi è il valore più importante che possiamo dare ai nostri clienti e distributori”. Una gittata profonda, a lungo termine, per una crescita costante e decisa. Frutto di strategie lungimiranti e di investimenti strategici. Per far sì che CNP Vita Assicura possa rafforzare la sua posizione nel mercato di riferimento.