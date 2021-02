Cnr, entra nel Cda Nicoletta Amodio di Confindustria e Unioncamere

La responsabile Industria e Innovazione di Confindustria Nicoletta Amodio entra nel Cda del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il Cnr ha reso noto che é “pervenuto il Decreto Ministeriale di nomina del componente del Consiglio di Amministrazione, in base alla terna proposta dall’Unione italiana delle Camere di commercio e dalla Confindustria, individuato nella dottoressa Nicoletta Amodio”. “Il Decreto è accompagnato da una nota in base alla quale il Dicastero vigilante raccomanda di procedere “… alla convocazione del Consiglio di amministrazione da parte del Consigliere anagraficamente più anziano ai fini dell’elezione del vicepresidente, che dovrà rimanere in carica fino alla ricostituzione del collegio perfetto del Consiglio di amministrazione” informa ancora il Cnr. Continua a leggere sul sito di riferimento

