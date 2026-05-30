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Cobolli e la finale di Champions: “Per chi tifo? Ho giocato con Calafiori…”
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Cobolli e la finale di Champions: “Per chi tifo? Ho giocato con Calafiori…”

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Chi tifa Flavio Cobolli nella finale di Champions League? Oggi, sabato 30 maggio, il tennista azzurro ha battuto Learner Tien nel terzo turno dello Slam di Parigi, raggiungendo gli ottavi di finale, nella giornata che vedrà il Paris Saint-Germain impegnato con l’Arsenal dell’amico Riccardo Calafiori. 

“Oggi non voglio parlare di tennis, c’è la finale di Champions League”, ha detto Cobolli dal campo del Philippe-Chatrier, “la mia prima passione è il calcio, quindi tiferò… Non so per chi. Giocavo a calcio prima del tennis e ho giocato con Calafiori che gioca nell’Arsenal”. 

Proprio questa ‘allusione’, che ha dato un chiaro indizio sulla preferenza di Cobolli, ha provocato i fischi dei tifosi del Psg presenti al Roland Garros: “Aspettate”, ha detto Cobolli ridendo, “amo il PSG perché amo Luis Enrique. Quindi oggi tiferò per la partita più bella di sempre con più di un gol. Però vorrei dormire stasera”. 

 

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