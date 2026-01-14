cobolli-e-lo-scherzo-telefonico-di-bellucci:-“smetto-di-giocare-a-tennis”

(Adnkronos) –

Scherzo telefonico di Mattia Bellucci a Flavio Cobolli. “Penso di smettere di giocare a tennis”, inizia così la telefonata, nell’ultima puntata di Time Break tra il tennista azzurro e il connazionale, trascinatore nell’ultimo trionfo di Coppa Davis, in un video diventato rapidamente virale su X. “Non me l’aspettavo”, è la prima reazione sorpresa di Cobolli.

“Mi è venuta un’idea per il mio futuro”, continua Bellucci, “cioè aprire dei food truck ai tornei. Vorrei servire ad esempio la carbonara, e ti chiamo proprio per questo”, “vuoi che ti aiuto sulla ricetta della carbonara?”, ha risposto Cobolli, sempre più incredulo. “No sulla ricetta no, so che non sei un grande chef, però sei romano e hai un volto che sarebbe necessario per la mia iniziativa”, ha continuato Bellucci.

“Ma questa decisione è definitiva? Cioè è ufficiale”, ha chiesto Cobolli, mentre Bellucci faticava a trattenere le risate. “Capisco il tuo dispiacere”, ha replicato, “ma sarei potuto diventare un problema per te in futuro. Mi dovresti aiutare anche economicamente, sarebbe un investimento: 60 mila euro per iniziare. Mi aiuti o no?”.

Cobolli fatica a rispondere, farfuglia qualcosa imbarazzato e alla fine dice di parlare con il padre. “Magari organizziamo una videochiamata a tre”, dice Bellucci, ma è qui che lo scherzo viene svelato, con l’azzurro che ha una reazione, tutto sommato, sobria: “Ma andatevene a f*****o”.