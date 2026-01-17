cobolli-fery:-orario,-precedenti-e-dove-vederla-in-tv

sabato, 17 Gennaio , 26

(Adnkronos) – Parte la nuova stagione di Flavio Cobolli. Nella notte italiana tra oggi, sabato 17 gennaio, e domani, domenica 18, il tennista azzurro sfida il britannico Arthur Fery – in diretta tv e streaming – nel primo turno degli Australian Open 2026. Il numero 22 del mondo riparte dopo il trionfo di Bologna, dove ha condotto l’Italia alla vittoria, la terza consecutiva, della Coppa Davis, e ora si prepara ad affrontare a Melbourne il 185esimo del ranking Atp. 

 

La sfida tra Cobolli e Fery è in programma all’1 ora italiana di domenica 18 gennaio sul campo della John Cain Arena. I due tennisti non si sono ancora affrontati in carriera, con quello di Melbourne che sarà dunque la prima sfida tra loro in carriera. 

 

Cobolli-Fery, come tutti gli Australian Open, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max. 

 

