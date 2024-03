Codere, nel 2023 ricavi a 1,429 mld in linea con 2022

(Adnkronos) – Codere, multinazionale leader nel settore dell’intrattenimento e del gioco, ha annunciato oggi i suoi risultati preliminari corrispondenti al quarto trimestre e alla chiusura dell’anno finanziario 2023. I ricavi annuali riportati ammontano a 1.429M€, mantenendosi in linea con quelli dell’anno precedente. Questi risultati riflettono l’impatto delle criticità operative in Messico e Argentina, che sono già state superate. Se si escludono queste business unit, i ricavi dell’anno 2023 sono aumentati del 2% rispetto al 2022.

Nel corso dell’anno, Codere Online ha registrato una notevole crescita dei suoi ricavi annuali, pari al 40%, raggiungendo i 172 milioni di euro. Durante il quarto trimestre, i risultati della controllata hanno superato i 50 milioni di euro, segnando così il trimestre di maggior successo fino ad oggi. Il fatturato del business fisico, per sua parte, alla fine del 2023 ammontava a 1.257 mln di euro.

L’Eebitda normalizzato del gruppo in questo periodo è stato pari a 206 mln di euro, inferiore dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Senza considerare i risultati di Argentina e Messico, l’Ebitda normalizzato evidenzia una crescita anno su anno del 19%. Si evidenzia la crescita del 162% dell’ebitda normalizzato di Codere Online rispetto al 2022.

In termini di liquidità, la posizione di cassa del gruppo ha raggiunto i 107,5 mln, distribuiti tra 66,2 mln nell’attività retail e 41,3 mln in Codere Online, il che dimostra la solida capacità finanziaria del gruppo. In termini di offerta di gioco, Codere ha chiuso il trimestre con un totale di 44.813 macchine e una rete che comprende 133 sale da gioco, circa 900 saloni, 151 punti di scommesse sportive e quasi 8.000 bar. Codere ha compiuto progressi significativi nella risoluzione delle principali problematiche che sta affrontando a partire dal secondo trimestre dello scorso anno e prevede sviluppi favorevoli nei prossimi trimestri dal punto di vista operativo, finanziario e aziendale.

Data questa situazione, la società ha annunciato che è in trattative avanzate con i suoi principali obbligazionisti per finalizzare i termini commerciali di una ricapitalizzazione globale per migliorare la sua struttura di capitale e potenziare la sua crescita futura.

Questa operazione mira a sanare il bilancio della società e consentire a Codere di concentrarsi sulla migliore implementazione del proprio business plan, migliorando al tempo stesso la propria capacità finanziaria per promuovere la propria strategia di crescita a lungo termine.