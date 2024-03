Codice della strada, CNA: No a sanzioni Ncc limitano la libertà d’impresa

Bocciati nostri emendamenti per revisione articolo 85

“La Camera dei Deputati ha respinto gli emendamenti raccolti dalla CNA in merito alla modifica dell’articolo 85, che prevede sanzioni particolarmente dolorose nei confronti delle imprese di autonoleggio, nell’ambito del dl di modifica del Codice della Strada. Queste sanzioni non fanno distinzione tra operatori regolari e abusivi e limitano fortemente l’attività delle imprese del settore”- ha scritto CNA FITA NCC in una nota.

“Il combinato disposto fra la bozza di decreto sui cosiddetti fogli di servizio elettronici e il notevole carico di controlli e sanzioni che potrebbero essere comminati, insiti nelle condizioni di autorizzazione e di rispetto delle norme del Codice della Strada – aggiunge -, determinano un aumento sproporzionato e irragionevole degli adempimenti amministrativi, contabili e gestionali per le imprese artigiane che effettuano servizi di trasporto con autobus e una forte limitazione della libertà delle imprese”.

“Anche se la maggioranza si impegna a presentare un ordine scritto per le conclusioni delle querelle – conclude la nota-stampa -, questo non può essere visto come una soluzione all’iniquità delle sanzioni contro i trasportatori NCC (Noleggio Con Conducente), ma solo come una direttiva al Governo”.

