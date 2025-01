Codice strada, Salvini: meno morti, al di là delle polemiche di Vasco

“Limite consumo alcol invariato ma c’è più prudenza, ne sono felice”

Roma, 3 gen. (askanews) – “Al di là di mille polemiche, i dati di Capodanno, ci sono state 27.000 pattuglie della polizia stradale e dei carabinieri lungo le strade, bene il dato fornito, che è molto positivo, incidenti calati del 21%” (rispetto al Capodanno 2023): lo ha detto il vicepremier e ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Matteo Salvini, leader della Lega, in una diretta sui suoi account social. “Al di là delle polemiche alla Vasco Rossi, se riusciamo a salvare vite ovviamente non possiamo che esserne felici”. “Lo ricordo a Enzo, lo ricordo a Leo, a Vittorio Bonavini, a Matti, a Chicco, a tutti coloro che ci stanno seguendo. La prima causa degli incidenti stradali, più di alcol, droga, velocità è la distrazione al volante: ecco, sapere che grazie a voi e al fatto che ci stiamo impegnando tutti, stanno diminuendo i morti, i feriti e gli incidenti è positivo. Ringrazio i tanti ragazzi, mamme e papà che ci scrivono in questa diretta e ci dicono bravi. Una vita salvata vale mille polemiche e ricordo per l’ennesima volta che non abbiamo toccato il limite di consumo alcolico: quindi si può bere questa sera esattamente quello che si poteva bere l’anno scorso e due anni fa, rimane 0,5 il limite di tasso alcolemico nel sangue. Evidentemente c’è più prudenza e attenzione e ne sono felice”, ha aggiunto.