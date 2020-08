Le fiamme sono divampate lunedì mattina intorno alle 6.30 in una mansarda, forse per un corto circuito. Due coniugi di 44 e 42 anni, i loro due bambini e il nonno 89enne sono stati ricoverati in ospedale

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Cogliate, incendio in una villetta: due ustionati, sfollata un’intera famiglia proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento