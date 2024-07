“cogne-mette-le-ali”,-su-x-dilagano-i-meme-di-presa-in-giro

BOLOGNA – Ci sono i turisti che atterrano a Cogne con la tuta alare, lo schieramento di elicotteri militari in arrivo sulle montagne e perfino la Pimpa, rigorosamente a bordo di un elicottero. Il web, si sa, non perdona scivoloni e gaffe dei politici. E ormai da parecchio tempo a questa parte, ogni qualvolta succede, si inventa meme e vignette di ogni tipo per riderci sopra e ingigantire l’effetto paradosso della stupidaggine di turno che è stata detta, grave o meno grave che sia. Oggi tocca a Daniela Santanchè, che ieri ha dichiarato che nell’intento di spronare la ripartenza del turismo nella cittadina valdostana devastata dal maltempo ha annunciato il progetto “Cogne mette le ali” e detto che “nel più breve tempo possibile” avrebbe fatto arrivare i turisti a Cogne: come? “Prelevandoli” da Aosta “con l’elicottero” e portandoli direttamente a Cogne, dove farli restare “quattro giorni” o anche più per chi ha una seconda casa. Apriti cielo. Il web, da ieri sera, si è scatenato. E non solo #Santanchè resta fisso in cima ai trend di X, ma scorrendo il social network si trovano meme divertentissimi. Molti dei quali accostano Santanchè al Colonnello Bill Kilgore del film ‘Apocalypse Now’.

Eccone alcuni:

Partiti i primi charter per Cogne agli ordini di Daniela “Kilgore” Santanchè, che pare abbia dichiarato «mi piace l’odore del tomino di mattina». pic.twitter.com/6peiPa9GeL — 00101010 (@bg00101010) July 3, 2024

