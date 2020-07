Stefano Colantuono, noto allenatore, ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al campionato e alla partita del Napoli contro il Bologna. Di seguito le sue parole.

Colantuono: “Ci sta staccare la spina”

“Il Napoli fin qui è andato forte, ci può stare staccare la spina adesso. Il Bologna ha fatto molto bene, una grande partita. Gattuso in vista della partita col Barcellona dovrà tenere alta l’attenzione, il Napoli non può permettersi cali di tensione. Il discorso Bologna può essere derubricato come un attimo per rifiatare, Rino terrà alta l’attenzione per il Barcellona”.

The post Colantuono: "Gattuso non permetterà altri cali di tensione" appeared first on Calcio Napoli 1926.

