“Sicuramente l’impresa e il lavoro sono l’urgenza su cui intervenire per rilanciare l’economia”. Lo dice, in un’intervista al Sole 24 Ore Vittorio Colao, presidente del comitato di esperti di Palazzo Chigi che ha presentato la relazione agli Stati generali del governo. “Noi non torneremo al 2019 – aggiunge – se l’impresa e il lavoro non saranno sostenute e potenziate con misure concrete. Questo è sicuro. Per farlo però sarà importante avere una pubblica amministrazione più veloce e più digitalizzata, sbloccare gli investimenti fermi, attivare quelli finanziabili con fondi europei, far ripartire il turismo, cominciare a investire sulle competenze che serviranno a generare innovazione in Italia”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Colao “L’Italia si rilancia con impresa e lavoro” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento