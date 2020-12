Colazione al veleno per Elisabetta Gregoraci, che stamattina si scaglia su Selvaggia Roma. Inevitabilmente, scoppia una lite: la Gregoraci ci resta male che Selvaggia non la saluta nemmeno, tanto che sbotta e chiede al GF vip di andare via oggi stesso. “Basta ora chiedo al GF di andare via adesso, che me ne frega di rimanere qua così. Io sono fuori dal gioco?”. Cristiano Malgioglio interviene:“Stai tranquilla Elisabetta”. Ecco Il Video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento