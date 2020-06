La colla di pesce è un addensante alimentare che conferisce una giusta consistenza a zuppe, panna cotta e non solo. Scopriamo come utilizzarla e sostituirla in cucina. La colla di pesce o gelatina in fogli è un addensante alimentare, che ha origine animale che viene utilizzata in cucina per la preparazione di diverse ricette. Immaginate […]

L’articolo Colla di pesce | come utilizzarla e sostituirla in cucina è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Colla di pesce | come utilizzarla e sostituirla in cucina proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento