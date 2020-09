Pierluigi Sanna, il giovane sindaco: “E’ una tragedia troppo grande per noi. Qui è tutta gente perbene, grandi lavoratori, come il povero Willy, un ragazzo d’oro che aveva alle spalle una famiglia di immigrati umile e onesta, come tantissime qui»

L’articolo Colleferro piange Willy: “come avere perso un figlio». Zingaretti: “Voleva fare il cuoco, gli intitoliamo un alberghiero» proviene da Notiziedi.

