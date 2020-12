Collegamento web con i nuovi Vip che varcheranno la Porta Rossa del Grande Fratello | Video Mediaset

La prossima puntata entreranno dei nuovi Vip ma già da stasera sono in collegamento web. Loro sono Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini. I tre vip sono in quarantena e aspettano di entrare nella serata del venerdì 11 dicembre. Samanta De Grenet è un’ex isolana, Filippo Nardi, il conte toscanaccio torna dopo vent’anni al Grande Fratello senza più l’irruenza degli anni verdi. Anche lui ex isolano. E poi Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne e influencer che si toglierà tanti sassolini dalle scarpe. Ecco Il Video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento