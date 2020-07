College e jet set, cosa lega Maxwell e il principe Andrea

AGI – Si fa sempre più delicata la posizione del principe Andrea, terzogenito della regina Elisabetta e Duca di York, nella vicenda Epstein, il miliardario pedofilo morto suicida in carcere negli Stati Uniti. L’arresto nel New Hampshire da parte dell’Fbi di Ghislaine Maxwell, ex protagonista del jet set britannico e amica storica di Andrea, rende sempre più remota la possibilità che il principe possa sottrarsi ancora a lungo alla richiesta degli inquirenti di interrogarlo nell’ambito delle indagini in cui ora gioca il ruolo di protagonista la Maxwell, accusata di complicità nei reati di stupro, di cospirazione e falsa testimonianza.

