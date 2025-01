Colline Prosecco Conegliano e Valdobbiadene: +26,4% di arrivi in 5 anni

Il turismo internazionale rappresenta il 60% del totale

Milano, 5 gen. (askanews) – Il 2024 si chiude con un bilancio positivo per le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio Unesco dal 2019. “I dati provvisori dei primi 10 mesi del 2024 confermano un anno straordinario per il nostro territorio che continua ad essere la destinazione che in Veneto cresce di più in percentuale” ha dichiarato la presidente Marina Montedoro, aggiungendo che “abbiamo registrato un incremento del 26,4% degli arrivi rispetto al 2019 e dell’8,6% rispetto al 2023, con una presenza di turisti stranieri del 60% sul totale. Questi numeri testimoniano, non solo, la capacità attrattiva delle nostre colline – ha proseguito – ma anche, l’efficacia delle strategie messe in campo per valorizzare le eccellenze locali e stimolare un turismo sostenibile che sia compatibile con le esigenze di un territorio patrimonio dell’umanità che per prima cosa deve essere tutelato”.

Tra gli eventi più significativi del 2024 spicca il “Buy Unesco”, che ha portato oltre 50 buyer internazionali alla scoperta dei tesori del Veneto, e la rassegna “Una Collina di Libri””, curata da Francesco Chiamulera e chiusa dal celebre Julian Lennon, che ha registrato il tutto esaurito. Grande rilevanza anche per il Forum nazionale sul turismo sostenibile, un’occasione di confronto tra esperti di alto profilo sui temi della sostenibilità, e per il progetto “Narratori della bellezza”, quest’anno in collaborazione anche con Airbnb, che ha dato vita a iniziative innovative come l’Host Academy e una guida digitale dedicata al territorio.

Il turismo outdoor ha continuato a essere al centro delle strategie, con il “Cammino delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” che ha attratto oltre 8.000 camminatori provenienti da 35 Paesi, e con eventi sportivi di grande richiamo come la “Nova eroica Prosecco Hills”, il “Prosecco Cycling” e il “Conegliano Valdobbiadene Prosecco Ultra Trail e Marathon”. “Guardando al 2025 il Sito Unesco è pronto a proseguire il percorso intrapreso, arricchendo ulteriormente l’offerta di iniziative volte alla sua valorizzazione culturale, artistica e paesaggistica” ha evidenziato Montedoro, spiegando che “sono già in programma la nuova edizione del Forum Ambrosetti sui siti Unesco e della Rassegna letteraria internazionale ‘Una Collina di Libri’ con l’obiettivo di ampliare il target di visitatori qualificandosi sempre più. La mostra in media partnership con il National Geographic – ha concluso – con i suggestivi scatti dell’obiettivo di Georg Tappeiner evolverà in un progetto di respiro europeo, portando l’immagine iconica delle nostre colline in alcune delle principali capitali del continente europeo, Italia inclusa”.

Foto di Arcangelo Piai