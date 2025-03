Collisione tra petroliera Usa e cargo nel Mare del Nord: un marinaio ferito, 36 in salvo

(Adnkronos) –

Collisione nel Mare del Nord tra una petroliera e una nave cargo. L’allarme oggi, 10 marzo, è stato dato poco prima delle 10 ora locale, le 11 in Italia, al largo dell’East Yorkshire all’altezza di Hull nel Regno Unito. A darne notizia è la Bbc che parla di un marinaio ferito, portato in ospedale, e di 36 messi in salvo.

L’incidente ha visto coinvolta una petroliera battente bandiera Usa, la Mv Stena Immaculate, gestita dall’azienda della logistica americana Crowley e di proprietà della svedese Stena Sphere, controllata dalla famiglia Olsson. Secondo quanto scrive la Bbc, la Stena Immaculate, salpata da Agio Theodoroi, in Grecia, e diretta a Killingholme, nel Regno Unito, è una delle dieci petroliere indicate dal governo americano per il trasporto di greggio alle forze armate durante conflitti o nei casi di emergenza nazionale.

L’altra imbarcazione, dai primi riscontri, sarebbe il mercantile portoghese Solong, diretto in Olanda. Si rischia il disastro ambientale.