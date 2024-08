collisioni-e-polemiche-tra-navi-cinesi-e-filippine

Contesa per sovranità sul Mar cinese meridionale

Roma, 19 ago. (askanews) – Un nuovo incidente ha innescato una polemica tra Cina e Filippine rispetto alla sovranità su vaste aree contese del Mar cinese meridionale. Navi della Guardia costiera cinese e imbarcazioni filippine sono entrate in collisione e Pechino che Manila si sono oggi reciprocamente accusate della responsabilità dell’incidente.

Pechino ha sostenuto che due navi della Guardia costiera filippina sono entrate “illegalmente” nelle acque vicine alla scogliera di Xianbin, cioè le isole Spratly, senza autorizzazione delle autorità cinesi. Sono, in realtà, acque che la Cina rivendica come proprie, ma altri paesi comprese le Filippine negano questa autorità,.

“Alle 3.24 a.m. (20.24 del 18 agosto in Italia), la nave filippina numero 4410 ha ignorato ripetuti e severi avvertimenti da parte cinese e ha deliberatamente speronato la nave cinese numero 21551, che stava svolgendo attività di routine per l’applicazione della legge, in modo non professionale e pericoloso”, si legge nella dichiarazione rilasciata dalla Guardia costiera cinese.

Pechino rivendica qualcosa come l’80% del Mari cinese meridionale, a dispetto delle opposizioni di diversi paesi della regione e degli Stati uniti. Le Filippine, in particolare, hanno fatto ricorso a un tribunale internazionale, ottenendo nel 2016 una sentenza che respinge le pretese cinesi. Ma la Repubblica popolare non ha riconosciuto tale verdetto.

Da parte sua, l’ente filippino responsabile della questione – secondo quanto ripoera l’agenzia di stampa France Presse – ha dichiarato che due navi della loro guardia costiera sono state danneggiate dopo essere entrate in collisione con navi cinesi che effettuavano “manovre illegali e aggressive” vicino all’atollo Sabina. Queste manovre hanno “provocato collisioni che hanno causato danni strutturali a entrambe le navi della guardia costiera filippina”.

La televisione pubblica cinese CCTV, dal canto suo, ha trasmesso delle immagini che a dire di Pechino dimostrerebbero l’effettuazione di una manovra “non professionale” da parte di una nave filippina.

(La foto è tratta dalle immagini della CGTN cinese)