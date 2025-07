Colloquio Trump-Putin, la Russia “non si tirerà indietro dagli obiettivi prefissati”

ROMA – La Russia è pronta a proseguire i negoziati con l’Ucraina, ma resta fermo il raggiungimento degli obiettivi già dichiarati: lo ha detto ai cronisti Yuri Ushakov, consigliere presidenziale russo, così come riporta l’agenzia russa Ria Novosti. Ushakov in particolare ha riferito che il presidente Putin “ha anche affermato che la Russia raggiungerà i suoi obiettivi, ovvero l’eliminazione di tutte le cause profonde che hanno portato all’attuale stato di cose, all’attuale conflitto. E la Russia non si tirerà indietro da questi obiettivi”.Dopo oltre un’ora di colloquio telefonico, Trump ha sollecitato l’omologo russo a una “rapida cessazione delle ostilità”. I due leader hanno confermato l’impegno a un terzo round negoziale a Istanbul, sebbene non siano stati discussi i contenuti. Come scrive ancora Ria Novosti, non hanno affrontato invece il tema della sospensione parziale delle forniture di armi americane all’Ucraina paventata ieri dall’amministrazione Trump.

Dopodiché, i rappresentanti di Mosca e Washington hanno parlato della situazione in Medio oriente, tra cui Iran e Siria; Putin ha evidenziato la necessità di seguire la strada della diplomazia per risolvere le controversie. Gli interlocutori hanno convenuto di proseguire il dialogo su questi temi, attraverso i ministri degli Esteri, della Difesa e tramite gli uffici presidenziali.

