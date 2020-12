Collovati (ex Inter) sicuro: “Massa non è stato all’altezza, Napoli penalizzato. Vi spiego…”

Fulvio Collovati , doppio ex di Inter e Milan, ha parlato nel corso della trasmissione Giochiamo d’Anticipo in onda su Canale 21 e ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto, delle sue parole, è stato ripreso dalla nostra redazione:

Le dichiarazioni di Collovati

“Ho visto Inter-Napoli e la mia sensazione è cambia a seconda del tempo di gioco che si analizza. Nella prima frazione il Napoli ha provato a gestire la partita, mentre invece – prosegue Collovati – nella ripresa ha alzato, e di molto, il ritmo. Il Napoli ha giocato bene e meritava senz’altro il vantaggio. L’espulsione di Insigne? Se ha detto quella frase all’arbitro allora non posso dire che il provvedimento dell’arbitro sia una pena severa. Penso però, al di là dell’episodio, che Massa ha sentito la pressione di questa partita. Non credo ai complotti, però a conti fatti posso ammettere che l’arbitro visto ieri a San Siro non è stato all’altezza. Skriniar andava espulso, ma al di là di questo episodio penso che ha gestito male i cartellini e i momenti determinati della partita”..

