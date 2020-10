Colomba: “Napoli pienamente coinvolto nella lotta scudetto”

Franco Colomba, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a Tuttojuve. Ecco quanto, delle sue parole, è stato ripreso dalla nostra redazione:

“Pirlo sta lavorando in una situazione non semplice, per via della condizione anomala tra positivi e giocatori infortunati: non ha praticamente mai avuto tutti quanti a disposizione. Si vede comuqnue che sta provando a far esprimere qualcosa di diverso. Gli va dato il merito di aver riportato Cuadrado a destra, che contro la Dynamo Kiev ha fatto molto bene, e di tentare di valorizzare Chiesa sulla sinistra. Il colombiano ha il cross vincente, come ha dimostrato, mentre Chiesa può far bene da quel lato. La lotta scudetto è molto aperta. Innanzitutto c’è il rientro di Milan e Napoli. La Juve è sempre la Juve nonostante il mezzo passo falso contro il Crotone, così come Inter e Atalanta. Vedremo: sarà un campionato molto interessante nella sfida al vertice”.

