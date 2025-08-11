colombia,-candidato-presidenziali-uribe-morto-due-mesi-dopo-attentato

lunedì, 11 Agosto , 25

Di Redazione-web

Lo annuncia la moglie su Instagram: “Sarai sempre il mio amore”

Bogotà, 11 ago. (askanews) – Il senatore colombiano e candidato alle presidenziali della Colombia, Miguel Uribe, è morto dopo essere stato colpito a colpi d’arma da fuoco a giugno. Lo ha annunciato la moglie, Maria Claudia Tarazona, sul suo account Instagram, scrivendo: “”Sarai sempre l’amore della mia vita. Grazie per una vita piena d’amore. Riposa in pace. Mi prenderò cura dei nostri figli”, ha aggiunto.Uribe ha trascorso due mesi in terapia intensiva dopo essere stato sottoposto a numerosi interventi chirurgici.In queste immagini il momento in cui un presunto 15enne, secondo le autorità, con indosso una maglietta verde, ha sparato a Uribe colpendolo due volte alla testa a distanza ravvicinata, mentre intorno chi partecipava all’evento elettorale ha iniziato a correre e urlare.

