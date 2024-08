colombia,-harry-e-meghan-visitano-una-scuola-e-un-centro-per-veterani

Il viaggio nel Paese contro discriminazione e cyberbullismo

Bogotà, 17 ago. (askanews) – Prosegue il viaggio in Colombia del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle. La coppia, ancora a Bogotà, ha visitato un centro di riabilitazione per veterani di guerra, accompagnata dalla vicepresidente colombiana Francia Marquez, una struttura che partecipa agli Invictus Games, la competizione sportiva per veterani e militari feriti creata proprio da Harry.Dopo l’incontro con alcuni atleti e un giro ai campi sportivi, il secondogenito di Re Carlo III si è anche messo in gioco tra i veterani che si allenavano.Precedentemente la coppia aveva fatto visita agli alunni di una scuola nel Sud di Bogotà, visitato un museo con diverse opere create dagli studenti e dedicate ai massacri perpetrati in diverse regioni della Colombia e partecipato con i ragazzi ad alcune attività.La visita del Duca e della Duchessa di Sussex in Colombia è stata fortemente voluta dalla vicepresidente Marquez ed è incentrata sulla lotta alla discriminazione e al cyberbullismo nel Paese. Harry e Meghan successivamente si recheranno nel Nord, a Cartagena; il viaggio si concluderà a Cali il 18 agosto, nel Sud-Ovest.