“Colombia” il nuovo singolo della cantante e performer Senhit

Milano, 25 apr. (askanews) – Venerdì 26 aprile, sarà disponibile sulle piattaforme streaming e in digitale “Colombia”, il nuovo singolo della cantante, attrice e performer Senhit.

“Colombia” è un coinvolgente brano Elettropop, in grado di miscelare un iniziale ritmo contenuto e sensuale ad una successiva esplosione di energia durante i ritornelli, aumentando gradualmente la componente elettronica caratteristica del genere. Senhit in questa canzone parla di una donna forte, meravigliosa, una ballerina instancabile proveniente dal Sudamerica che sicura di sé e del proprio corpo sembra illuminarsi di luce propria.

La Freaky Queen, ancora una volta, usa la sua musica ricca di vibrazioni positive per schierarsi contro ogni forma di discriminazione, a favore della valorizzazione dell’identità e dell’inclusione.

‹‹Mi sento cittadina del mondo – dichiara Senhit che è nata a Bologna – ho voluto rendere omaggio al mondo latino con un brano musicalmente coinvolgente dal testo provocante, libero e apparentemente leggero››.

A febbraio si è concluso con successo l’”I am what i am tour 2024″, il primo tour europeo di Senhit, che l’ha vista esibirsi da Madrid a Londra ottenendo un grande successo in tutte le principali città europee. Il tour si è poi concluso il 17 febbraio con un’indimenticabile serata al Dollar Bill di New York.

Senhit vanta performance in tutto il mondo e collaborazioni con artisti del calibro di Benny Benassi, Flo Rida, Steve Aoki e Tory Lanez. Con il brano “Adrenalina”, portato sul palco dell’Eurovision Song Contest 2021 insieme a Flo Rida e con la direzione artistica di Luca Tommassini, in rappresentanza di San Marino, Senhit ha conquistato non solo la serata finale ma il pubblico internazionale! Grazie a questo singolo di successo e al Freaky Trip To Rotterdam è diventata una delle artiste più conosciute dal pubblico eurovisivo, con l’appellativo di Freaky Queen. Nell’ultimo anno, Senhit ha rilasciato due singoli. L’energetico ed estivo singolo “Pow” e “I am what i am”, moderna rivisitazione dell’iconico brano di Gloria Gaynor. Entrambi i singoli hanno superato il milione di visualizzazioni su YouTube.