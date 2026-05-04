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Colombia, monster truck sulla folla durante uno show: almeno 3 morti
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Colombia, monster truck sulla folla durante uno show: almeno 3 morti

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A Popayan, la conducente ha perso il controllo, oltre 30 feriti

Roma, 4 mag. (askanews) – Almeno tre persone sono morte e altre 38 sono rimaste ferite in Colombia durante uno spettacolo automobilistico, dopo che la conducente di un monster truck ha perso il controllo del veicolo e ha investito decine di spettatori, hanno riferito le autorità.Il mezzo, un 4×4 con ruote sovradimensionate noto come monster truck stava facendo una dimostrazione nella città di Popayan, nel Sud-Ovest del paese.La conducente non è riuscita a frenare dopo una manovra acrobatica e il veicolo si è diretto improvvisamente verso gli spettatori, dopo aver abbattuto le barriere metalliche che separavano il pubblico dalla pista.”Siamo profondamente addolorati per questo incidente (…) che ha provocato, secondo dati provvisori, oltre 38 feriti e 3 morti”, ha dichiarato il sindaco di Popayan, Juan Carlos Munoz.Tra le vittime c’è una bambina. Diversi minori sono rimasti feriti, hanno riferito i media locali e le autorità. Vigili del fuoco e soccorritori hanno preso in carico i feriti, alcuni dei quali sono stati trasportati negli ospedali della città.

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