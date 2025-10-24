venerdì, 24 Ottobre , 25

Dazi, Canada ritira spot con Reagan dopo ira Trump

(Adnkronos) - Il primo ministro della provincia canadese...

Superenalotto, numeri e combinazione vincente 24 ottobre

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Roma, tensione al corteo Pro Pal: idranti sui manifestanti

(Adnkronos) - Tensione tra i manifestanti del corteo...

Prodi: “Meloni obbediente a Trump. Alternativa al governo è scarsa, non ha forza né visione”

(Adnkronos) - "La destra perde solo se c'è...
colombia,-trump-impone-sanzioni-al-presidente-petro
Colombia, Trump impone sanzioni al presidente Petro

Colombia, Trump impone sanzioni al presidente Petro

DALL'ITALIA E DAL MONDOColombia, Trump impone sanzioni al presidente Petro
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – L’Amministrazione Trump ha imposto sanzioni contro il presidente della Colombia, Gustavo Petro, intensificando lo scontro con Bogotá, accusata da Washington di favorire il traffico internazionale di droga. 

Le misure, annunciate dall’Office of Foreign Assets Control (Ofac) del Dipartimento del Tesoro americano, colpiscono quattro persone, inserite nella lista dei “cittadini appositamente designati”, tra cui Petro e il ministro dell’Interno, Armando Benedetti. 

Nei giorni scorsi Donald Trump aveva definito Petro un “leader illegale della droga”, accusandolo di aver permesso al narcotraffico di prosperare durante il suo governo. 

Da parte sua Petro ha reagito con tono di sfida alla decisione. “Non un passo indietro e mai in ginocchio”, ha scritto Petro sui social media, richiamando gli slogan dei movimenti rivoluzionari sudamericani. 

 

Secondo quanto hanno riferito tre funzionari Usa alla Cnn, inoltre, Trump, sta valutando l’idea di colpire i siti che producono la cocaina e le rotte del narcotraffico all’interno del Venezuela, anche se non ha ancora deciso se procedere. 

 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.