Colombo: in corso studio fattibilità rete satellitare nazionale

Deputata FdI a Largo Chigi

Roma, 22 gen. (askanews) – “Obiettivo del ddl Aerospazio è far entrare i privati in supporto allo Stato negli investimenti e regolamentare tale accesso. Su questo sentiero, è importante anche pensare allo sviluppo di una rete satellitare italiana. Non dimentichiamo le questioni di sicurezza nazionale, tuttavia Space X ha portato al governo un progetto interessante per le comunicazioni militari e diplomatiche. Il Ministro Urso aveva comunicato di aver affidato all’Asi la progettazione di una rete satellitare italiana e ora c’è lo studio di fattibilità che terminerà entro l’estate. Crediamo fortemente nel settore aerospaziale e siamo ai vertici in Europa, ricordiamo che negli anni ’60, assieme a Stati Uniti e Nasa, mandammo in orbita un nostro satellite, poi per anni abbiamo fatto di meno. Certo la burocrazia nell’ambito è un grande cruccio, il ddl Aerospazio aiuta a snellire a vantaggio delle imprese, ma va mantenuto alto il livello di sicurezza”. Lo ha detto Beatriz Colombo, Deputata di FdI e membro della Commissione Attività Produttive a Largo Chigi, il format di The Watcher Post andato in onda su Urania Tv