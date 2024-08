Coloni israeliani attaccano il villaggio di Jit in Cisgiordania. Herzog: “È stato un pogrom”

ROMA – Lancio di bombe molotov, case e auto incendiate, colpi di arma da fuoco, in mezzo la morte di un ragazzo di 23 anni e un ferito grave. Questo è il bilancio dell’attacco di ieri al villaggio palestinese di Jit, nella Cisgiordania occupata, condotto da un gruppo di coloni israeliani. Un’attacco tutt’altro che isolato, un fenomeno che avviene ormai periodicamente, molto prima dall’infausto 7 ottobre scorso e dall’avvio degli attacchi alla Striscia di Gaza. Oggi la condanna delle Nazioni Unite, dallo stesso presidente israeliano Isaac Herzog e dall’alto rappresentante della politica estera europea Josep Borrell.

“L’uccisione di ieri a Jit non è un attacco isolato, bensì la conseguenza diretta della politica degli insediamenti di Israele in Cisgiordania” e, “più in generale, assistiamo alla completa impunità” di fronte a questo genere di attacchi: la denuncia arriva da Ravina Shamdasani, portavoce dell’Ufficio per i Diritti umani delle Nazioni Unite (Ohchr), all’indomani di un assalto condotto da coloni israeliani nel villaggio palestinese di Jit, a est di Qalqilya, nella Cisgiordania occupata.

BREAKING:

This is not Gaza.

This is the village of Jit in the occupied West Bank.

Armed Israeli settlers are on a rampage burning Palestinian homes and cars, and terrorizing Palestinian families in the middle of the night.

This is not self-defense. It’s terrorism. pic.twitter.com/08wuQMGPrH

— sarah (@sahouraxo) August 15, 2024