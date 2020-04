Francesco Colonnese, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb dell’interesse del Real Madrid per Fabian. Di seguito le sue dichiarazioni.

Colonnese: “Fabian stratosferico, il Napoli farà di tutto per trattenerlo”

“E’ un giocatore stratosferico ho sempre sostenuto fin dal suo arrivo in Italia che era un giocatore eccezionale anche se tutti non lo conoscevano. Non è un playmaker in un centrocampo a tre ma può fare la mezzala destra o sinistra o giocare o in un centrocampo a quattro insieme ad un altro in mezzo. Il Real fa bene a mettergli gli occhi addosso, ma anche il Napoli credo farà di tutto per tenerlo. Sa far qualunque cosa, gol, inserimenti, ha tecnica. E’ un campione vero, ha qualità e quantità perché corre pure tanto. Sul resto del mercato credo che servirà una prima punta perché probabilmente Milik ha fatto il suo tempo e in difesa c’è bisogno soprattutto di un esterno sinistro. E poi serve un centrale perché Koulibaly andrà via”.

